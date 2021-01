Ustavno obtožbo so podprli vsi demokrati v predstavniškem domu, ki imajo večino, zato ni nobenega dvoma, da bo obtožnica potrjena. Enotna fronta republikancev za Trumpom se je zaradi napada na kongres skrhala in ustavno obtožbo je že v torek javno podprlo pet republikanskih članov predstavniškega doma. Po krajši razpravi, ki naj bi trajala le nekaj ur, bo ustavna obtožba potrjena, potem pa bo malce zapleteno. New York Times in Axios sta v torek poročala, da je vodja senatne večine Mitch McConnell republikanskim kolegom povedal, da je vesel ustavne obtožbe in da je sedaj napočil čas, da stranko očistijo Trumpovega vpliva.

Tudi McConnell je spremenil stališče po napadu na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi, ni pa še potrjeno, ali je res pripravljen na hitro sojenje Trumpu v senatu, še preden bo moral 20. januarja zapustiti položaj. V primeru, da demokrati dobijo zagotovila o hitrem senatnem ukrepanju in McConnellovi podpori, bodo obtožnico hitro poslali naprej, v nasprotnem primeru pa lahko počakajo, dokler se ne ustoliči nova vlada demokrata Josepha Bidna in dobijo večino v senatu z dvema novima članoma iz Georgie.

Jeza demokratov in nekaterih republikancev je sicer tako velika, da politične kalkulacije več niso v ospredju: »To je eden od trenutkov, ki presegajo politiko. Če to ni za ustavno obtožbo, potem res ne vem, kaj potem je,« je dejal republikanski kongresnik iz Illinoisa Adam Kinzinger in predvidel, da bo za potrditev ustavne obtožbe glasovalo več kot le pet republikancev. Tudi če bo McConnell pripravljen hitro ukrepati, pa je za potrditev ustavne obtožbe Trumpa in predčasno odstavitev s položaja še vedno potrebna dvotretjinska večina 100-članskega senata in trenutno tam še ni dovolj republikancev, ki bi se javno opredelili za potrditev obtožnice, ki ima eno samo točko - vzpodbujanje vstaje proti vladi.

Trumpovi privrženci sicer še vedno načrtujejo nasilje pred prenosom oblasti, vendar bo to sedaj veliko težje, ker je v Washingtonu že nameščenih nekaj tisoč pripadnikov nacionalne garde iz raznih zveznih držav, do Bidnove inavguracije pa bo za varovanje poleg raznih policijskih agencij skrbelo skupaj okrog 15.000 vojakov.

