Zorčič je ob tem spomnil na odgovor Evropske komisije, ki pravi, da so slovenske oblasti same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči Slovenski tiskovni agenciji (STA) brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let. Za dodelitev pomoči nacionalni tiskovni agenciji v višini do 15 milijonov evrov namreč soglasje komisije ni potrebno.

»Tudi odgovor, ki je prišel iz Evropske komisije, vladi ne daje nikakršne podlage za nadaljnje neupoštevanje zakona, ki zapoveduje plačilo zapadlih obveznosti STA. V SMC smo večkrat opozorili, da so takšne oblike pritiska na javni medijski servis nedopustne, zato pričakujemo čim prejšnjo rešitev tega problema,« je sporočil Zorčič.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je namreč zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november lani, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. Poleg tega ni pristopil k sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letos.

Zato je parlament konec decembra na predlog stranke SMC sprejel dopolnilo k sedmemu protikoronskemu paketu, ki določa, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Ukom je nato prejšnji teden opozoril, da je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zagotovili so, da bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje. STA sicer še čaka odgovor Ukoma in ministrstva za finance, ali bodo sedaj na podlagi sedmega protikoronskega zakona poplačali zapadle obveznosti za opravljanje javne službe. Prav tako še čaka odgovore ministrov SMC, ki so po besedah vodje poslancev SMC Janja Sluga dejali, da bodo zahtevali uresničitev zakonske določbe iz sedmega protikoronskega svežnja.