Predsednik vlade Janez Janša je včeraj zvečer na Twitterju napovedal, da bodo operativni del policije izvzeli iz enotnega plačnega sistema in pravičneje uredili razmerja. Problem plač v policiji po njegovem mnenju ni njihova »javnost ali nejavnost«, ampak razmerje med različnimi skupinami zaposlenih v policiji. Kot je zapisal, je problematično »razmerje med mnogimi (ne vsemi), ki vedrijo v (prenapolnjenih) pisarnah z vsemi možnimi dodatki ter policisti in kriminalisti, ki delajo v težkih razmerah in tvegajo lastno zdravje za varnost vseh«.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes za Dnevnikpovedal, da podpira izstop policistov iz enotnega plačnega sistema, ker ta po njegovi oceni ni ustrezen. O naslednjih korakih se bodo, kot je dejal, posvetovali na vladi, naj bi pa vsak minister znotraj svojega sistema preveril možnost drugačnih plačnih razmerij v okviru obstoječe mase plač.

Na Policiji so pojasnili, da že dlje časa pripravljajo izhodišča kariernega sistema za policiste, ki med drugim zajemajo pripravo predloga normativne ureditve, določitev kariernih in uniformiranih delovnih mest v policiji, pripravo načina izbora kadrov in potrebnih kompetenc za zasedbo delovnih mest ter prenovo položajnih oznak. Sedanje umeščanje v enotni plačni sistem se je po njihovi oceni za policijo izkazalo kot neustrezno, saj naj bi povzročilo številne anomalije v hierarhiji nazivov in položajnih oznak. Z lastnim sistemom določitve delovnih mest v sistemu kariernih razredov in nazivov, opisom del in nalog ter določanjem minimalnih pogojev za zasedbo delovnih mest ter določitvi izhodiščnega in končnega plačnega razreda, bi se po njihovem mnenju lahko v policiji uredila nova hierarhična struktura delovnih mest. Na ta način naj bi bila jasno določena karierna pot od policista do generalnega direktorja policije.

Za izstop tudi oba policijska sindikata Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je povedal, da je tvite in objave na facebooku težko komentirati. Idejo, ki je jim jo je oktobra lani predstavil že državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler, sicer podpirajo, vendar pa menijo, da bi se bilo treba najprej dogovoriti v kakšnem obsegu in obliki bi bilo to izvedeno. »Zato je med našimi stavkovnimi zahtevami tudi zahteva, da se uredi ustrezna pravna podlaga, po kateri bi bilo mogoče sprejeti panožno kolektivno pogodbo za policiste. V sedanji poklicni kolektivni pogodbi namreč ni mogoče urejati normativnega dela,« je pojasnil Cvetko, in dodal, da bodo zdaj z zanimanjem opazovali, kako se bo vlada tega lotila. V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) napoved predsednika vlade razumejo »kot prepoznavo ugotovitve, da je uradniški sistem v policiji naredil ogromno škode in popolnoma uničil sistem delovanja na kadrovskem področju«. »Sindikat policistov Slovenije je nastal leta 2008 ravno zaradi razočaranja velikega dela zaposlenih zaradi uvrstitve policije v plačni in javno uslužbenski sistem, ki je policiji tuje okolje, v katerem stagnira. To se na dejanski ravni kaže predvsem danes, ko imamo namesto enostavnega in hierarhično urejenega sistema, ki temelji na kompetencah, sistem, ki je primeren za službe v državni upravi, vendar pa so se vse vlade od leta 2008 naprej zaradi ohranjanja socialnega miru ureditvi tega področja izmikala, zato do nekih resnih premikov nikoli ni prišlo,« je povedal predsednik SPS Kristjan Mlekuš in dodal, da bodo v pogajanjih z vlado poskušali zadeve urediti pravično, predvsem pa v korist policistk in policistov ter zaposlenih v policiji in na ministrstvu.

Sindikalne centrale proti razgradnji enotnega sistema Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj pravi, da je twitter »očitno vir navdiha za trenutne reakcije, ki pa nimajo globljega razmisleka«. Za to, da bi vlada spremenila plačna razmerja v policiji po njegovih besedah ni treba razsuti enotnega sistema s 160 tisoč zaposlenimi, ampak bi se moralo s policisti v pogajalskem procesu dogovoriti za kolektivno pogodbo in drugačna plačna razmerja. Podobno nepremišljena je bila, kot dodaja, Janševa napoved izločitve storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema lani septembra, saj se od tedaj na tem področju ni storilo ničesar. »In še dobro, da se ni,« je dejal Štrukelj. Vodja druge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je povedal, da sindikati v pogajalski skupini, ki jo vodi, odločno zagovarjajo enotni plačni sistem in da ne bodo dopustili, da se ga razsuje. Ob tem je spomnil na zagotovila ministra za javno uprabo Boštjana Koritnika, ki je oktobra lani sindikatom povedal, da bodo spremembe najprej predstavljene in potem tudi usklajene s sindikati, kakor sicer določa tudi stavkovni sporazum iz leta 2018.

Koritnik: Sprememb ne bo brez socialnega dialoga Janša je, kot rečeno, lani septembra napovedal, da bodo na vladi v kratkem začeli priprave in pogajanja za izločitev »storitvenih delov javnega sektorja« iz administrativnega dela plačnega sistema. Na katere dejavnosti je s tem konkretno mislil, sindikati vse doslej še niso izvedeli, ocenjujejo pa, da naj bi tedaj šlo predvsem za področje zdravstva. Da je omenjena izločitev možna, je namreč takrat potrdil tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. Po burnem odzivu sindikatov je minister za javno upravo Boštjan Koritnik konec oktobra zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga. Dejal je, da bodo glede sprememb plačnega sistema, ki so sicer predvidene tudi v koalicijski pogodbi, naprej zbrali mnenja in poglede resorjev na to, kje zaznavajo največje težave in kako bi lahko plačni sistem izboljšali. Koritnik je tedaj pojasnil, da gre v osnovi za reševanje anomalij v sistemu, v katerem primanjkuje enotnosti in kakovosti, in da je izstop iz enotnega plačnega sistema le ena od opcij. Če bo do tega prišlo, pa bi vlada sledila osnovnemu stališču, po katerem se masa plač za posamezno poklicno skupno tudi ob morebitnem izstopu ne sme povečati, saj bi to povzročilo domino efekt z zahtevki po povišanju plač tudi v vseh ostalih poklicnih skupinah.