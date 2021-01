K protestu se v zadnjih dneh na družbenih omrežjih pozivali v skupinah, ki dvomijo v obstoj epidemije in nasprotujejo protikoronskim ukrepom. Kot smo poročali, pobudnike današnjega protesta združuje tudi nasprotovanje cepljenju in nošenju mask (civilna iniciativa Maske dol) ter zahteva po odprtju šol (Otrok ne damo).

Okoli 100 oseb, ki so se ob 14. uri zbrale na Trgu republike, se je po dveh urah, v katerih se je pred mikrofonov zvrstilo več govorcev, že razšlo. Udeleženci med skandiranjem in prepevanjem večinoma niso nosili mask. Policija je pred shodom opozarjala, da je zbiranje še vedno prepovedano, med samim protestom pa so policisti popisovali posameznike in jih pozivali, naj se razidejo. Po dobri uri in pol je k razhodu pozvala tudi Anica Bidar, ena od pobudnic današnjega protesta. Napovedala je, da se obetajo novi shodi z enakim sporočilom.