Na sojenju, ki bo trajalo več let, sodijo 355 obdolžencem. Poleg domnevnih članov 'Ndranghete so med njimi politiki, vključno z nekdanjim senatorjem, župani, drugi javni uslužbenci in podjetniki. Zaslišali bodo več kot 900 prič.

Za namen sojenja, ki poteka ob strogih varnostnih ukrepih, so v mestu Lamezia Terme na jugu dežele Kalabrija pripravili posebno sodno dvorano. Obdolženci zaradi ukrepov ob pandemiji covida-19 na sojenju sodelujejo prek videokonference.

Večino so aretirali v obsežni policijski operaciji decembra 2019. Obtožena je med drugim članstva v mafijski organizaciji, izsiljevanja, umorov, trgovine z drogami in pranja denarja. »S tem procesom kažemo, da se je 'Ndrangheta skozi leta spremenila. Ni več odgovorna samo za izsiljevanje in oderuštvo, ampak je tesno prepletena z javno upravo,« je ob začetku sojenja povedal državni tožilec kalabrijskega mesta Catanzaro Nicola Gratteri. Dodal je, da ta združba »ni več pastirska mafija za ugrabitve, ampak velika kriminalna korporacija«.