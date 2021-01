Študija, ki je bila objavljena v zborniku Nature Communications, razkriva, da so raziskovalci v 96 od 97 odvzetih vzorcih morske vode Arktičnega oceana odkrili sintetična vlakna. Več kot 92 odstotkov zaznane mikroplastke je bilo vlaken, več kot tri četrtine od tega poliestrskih. Raziskovalci so si enotni, da gre za vlakna iz sintetičnih oblačil, ki jih nosimo Evropejci in prebivalci severne Amerike.

Raziskovalci so analizirali 97 vzorcev morske vode Arktičnega oceana, ki so bili odvzeti med tremi in osmimi metri globine, kar je globina, na kateri živi večina tamkajšnjega morskega življa. »Gre za biološko zelo pomembno območje, kjer najdemo fitoplankton, zooplankton, male ribe, velike ribe in morske sesalce, ki iščejo hrano,« pojasnjuje vodja raziskave Peter Ross iz kanadskega združenja za varovanje oceanov. 71 vzorcev so odvzeli na območju med Norveško in severnim polom, preostalih 26 pa v Beaufortovem morju severno od Aljaske.

Znanstveniki so zaskrbljeni, ker izsledki raziskave razkrivajo, da so poliestrska vlakna razširjena po vsem Arktičnem oceanu. Ugotovili so, da je v enem kubičnem metru vode v povprečju 40 plastičnih delcev. Zapisali so, da je vrsta plastike, ki jo je moč najti na različnih globinah oceanov, odvisna od gostote plastike, pri čemer velja, da polistiren plava, gostejši PVC pa se pogosteje potopi na oceansko dno. Znanstveniki poudarjajo, da je bil le majhen delež najdenih vlaken nekoč del ribiškega orodja, večina delcev je namreč nekoč sestavljala naša oblačila iz umetnih materialov.

Kot pravi Ross, bi lahko posamezniki, proizvajalci oblačil in podjetja za čiščenje odpadnih voda pomagali pri reševanju tega perečega okoljskega problema. Njegov kolega Erik Van Sebille z univerze v Uttechtu pa pravi, da brez oblačil pač ne moremo živeti. Bi pa lahko vsakdo bolje premislil o tem, kakšen vpliv imajo njegova oblačila na okolje, je prepričan.