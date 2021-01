Janez Janša o tem, da bodo ukrepi, ki jih sovražimo veljali verjetno do junija

“Dejstvo je, da dokler ne bo določen odstotek prebivalstva precepljen, toliko časa bomo morali kombinirati ukrepe, ki jih sovražimo in ki jih imamo že predolgo časa, s tem upanjem, da bo cepljenje delovalo. To bo zagotovo do pomladi, glede na tempo izdelave cepiv, ki so v redu.”