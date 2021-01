Mariborski policisti so včeraj obravnavali tragično nesrečo na železniški postaji Tezno. Kot so sporočili, sta se okoli tretje ure popoldne dve mladoletnici fotografirali med tiri. Strojevodja potniškega vlaka ICS, ki se jima je približeval z veliko hitrostjo, ju je pričel opozarjati z zvočnimi signali. Dekleti sta pred vlakom zadnji trenutek odskočili vsaka v svojo stran, a je vlak trčil v eno od njiju. Njene poškodbe so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla. Drugo so reševalci zaradi hudega šoka odpeljali v UKC Maribor.

Kraj dogodka so pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru pregledali mariborski kriminalisti.

Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo. Po do sedaj zbranih obvestilih sta sum storitve kaznivega dejanja in sum na samomor izključena, so še sporočili.