Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki jo vodi Branimir Štrukelj, je preko Policijskega sindikata Slovenije na pristojno delovno in socialno sodišče vložila kolektivni delovni spor zaradi kršitve kolektivne pogodbe za javni sektor v delu, ki se nanaša na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Za vse javne uslužbence, ki so delo opravljali v času epidemije, od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 dalje, zahtevajo plačilo za vse opravljene ure.

V sindikatih, združenih v KSJS, že vse od začetka epidemije opozarjajo, da pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah vsem javnim uslužbencem, ki ne opravljajo dela na domu, temveč na delovnem mestu. Izplačilo so, kot pravijo, poskušali doseči v socialnem dialogu, kar pa jim v velikem delu javnega sektorja, v policiji, zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju, ni uspelo. Delodajalci v javnem sektorju naj bi namreč povsem arbitrarno in »po svoje« določali, kdo in za koliko ur oziroma odstotkov delovnega časa si dodatek »zasluži«.

Komisija z dodatnim pogojem presegla pristojnosti KSJS, ki povezuje več kot 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, je v kolektivnem delovnem sporu opozorila na stališče sodne prakse, da se mora dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor priznati za delo na območju vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemije in epizootije. Opozorili so tudi, da je komisija za razlago kolektivne pogodbe z dodatnim pogojem za izplačilo dodatka presegla svoje pristojnosti. Komisija je lani spomladi namreč določila, da se lahko dodatek izplača le za ure, ko se je opravljalo delo v nevarnih pogojih, ob tem pa dodala opredelitev, da so nevarni pogoji le tisti pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo. Poleg tega pa je komisija sklenila, da dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih, ter čas, ko jih javni uslužbenec opravlja, določi kar delodajalec sam.