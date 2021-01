Izkušeni nogometaš Maribora bo tako izpustil začetek priprav, ekipi pa se bo pridružil, ko bo test na novi koronavirus pokazal negativen izvid. Camoranesi bo nekaj dni preventivno odsoten, potem pa se bo v primeru negativnega testa na novi koronavirus vrnil ob zelenico. V zadnjih nekaj dneh je bil sicer že dvakrat testiran, rezultata pa sta bila negativna.

Poleg trenerja se na prvem treningu moštvenim kolegom nista pridružila poškodovana Denis Klinar in Špiro Peričić. Klinar je med premorom prvenstva pri samostojni vadbi začutil bolečino v kolenu. Športni direktor kluba Oliver Bogatinov je razkril, da ima desni bočni nogometaš težave z meniskusom. Peričić bo nekaj dni počival zaradi načete mečne mišice.

Na skupnem treningu ni že dlje časa poškodovanega Nemanje Mitrovića, ki si je novembra strgal križno vez in bo bržkone izpustil celoten spomladanski del prvenstva. Prav tako z ekipo ne sme vaditi Martin Milec, ki je bil pozitiven na dopinškem testu. Suspenz mu poteče 19. marca, mesec dni prej pa bo lahko začel trenirati z moštvom.

Moštvo sta pred začetkom priprav na drugi del sezone zapustila tudi Mitja Viler (Koper) in Rene Mihelič, ki mu je konec prejšnjega koledarskega leta potekla pogodba. Za Vilerja so v klubu neuradno že našli zamenjavo. "Lahko vam povem, da smo že skoraj našli zamenjavo za Mitjo Vilerja. Prišel naj bi Argentinec z italijanskim potnim listom. Ni še uradno, a upamo, da bo do odhoda v Turčijo," je dejal Bogatinov.

Na prvem treningu zaradi osebnih razlogov ni bilo niti Romuna Alexandruja Cretuja, ki si je po informacijah iz Ljudskega vrta "vzel podaljšan premor", po pisanju medijev pa se ukvarja z morebitnim prestopom v Turčijo. Zaradi nespoštovanja internega pravilnika bo Romuna bržčas doletela kazen, je na tiskovni konferenci pristavil športni direktor.

Mariborčani bodo teden dni vadili doma, 20. januarja pa se bodo odpravili na priprave v Turčijo, kjer bodo ostali do 1. februarja. Tam bodo gostovali že desetič, v tem času pa bodo odigrali štiri pripravljalne obračune.

Prvi nasprotnik še ni znan (22. 1.), nato pa sledijo dvoboji s Šahtarjem iz Donjecka (25. 1.), Crveno zvezdo (28. 1.) in Ludogorcem (31. 1.).

V prvem krogu spomladanskega dela domačega prvenstva, ki se bo začel predvidoma 10. februarja, bodo Mariborčani gostovali v Domžalah.