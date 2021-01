»Zame vprašanje, ali se vrniti ali ne, nikoli ni obstajalo. Ker preprosto nisem odšel. Znašel sem se v Nemčiji (...) iz enega razloga: skušali so me ubiti,« je Navalni povedal v videu na Instagramu. Dodal je, da je kupil letalsko karto za let, s katerim bo v Rusijo prišel v nedeljo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Preživel sem. In zdaj Putin, ki je odredil moj umor, (...) svojim uslužbencem pravi, naj naredijo vse, da se ne bom vrnil,« je še povedal.

Ruski urad za izvrševanje zapornih kazni je namreč na sodišču v Moskvi v torek zahteval, da pogojno zaporno kazen, ki so jo Navalnemu dosodili leta 2014, spremeni v nepogojno. Tako bi moral opozicijski voditelj v zapor. Urad zatrjuje, da je s tem, ko je po koncu zdravljenja po zastrupitvi ostal v tujini, kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti.

44-letnik je bil zastrupljen pred poletom iz Sibirije v Moskvo avgusta letos. Še med letom se je njegovo zdravstveno stanje hudo poslabšalo in so ga morali hitro oskrbeti v bolnišnici v Omsku. Nato so ga od tam odpeljali na zdravljenje v Berlin, kjer so potem potrdili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok. V Moskvi odločno zanikajo vsakršno vpletenost v zastrupitev Navalnega.