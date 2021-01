»Smo v težkem obdobju, ki traja že predolgo. Stanje osebnega miru in razpoloženja je pri marsikom zelo slabo. Znašli smo se v novi realnosti, prekinjeni socialni odnosi med nami zelo slabo vplivajo na naše telo in duha. Tukaj ne gre samo za občutke, razmišljanje in osebno harmonijo, spremembe se močno odražajo tudi na telesni kondiciji in splošnem počutju posameznika. V zimskem delu ukrepov ob zajezitvi epidemije je vse skupaj še težje, ker so dnevi kratki, sonca je manj in vse to slabo vpliva na naše razpoloženje, je jasna terapevtka in maserka Darja Pirec.

Prepričana je, da se je zdravstveno stanje populacije v zadnjem obdobju zelo poslabšalo. V zadnjih letih smo precej ozavestili potrebo po gibanju za dobro splošno počutje, pravi, vendar tega zdaj ni. Vse skupaj posledično vpliva tudi na naš duševni mir. Ljudje, ki so bili vajeni obiskovati razne terapije za boljše počutje, odpravljanje bolečin, sproščanje mišic vsega telesa, preprečevanje glavobolov in posledic neustrezne drže telesa na delovnem mestu, si lahko zdaj pomagajo samo s pripomočki za odpravljanje bolečin. »Seveda to ni rešitev, ker vzrok težav tako ni odpravljen. Prepričana sem, da individualne terapije za odpravljanje tovrstnih težav, ob upoštevanju vseh ukrepov s strani NIJZ, niso vzrok za slabo epidemiološko sliko, ki se že toliko tednov ne izboljša. Ob sprostitvi te dejavnosti bi marsikomu olajšali težave, saj so čakalne vrste fizioterapevtskih storitev predolge, zato tisti, ki ima bolečine, pride na vrsto čez pol leta in ne takrat, ko bi bilo to potrebno. Tudi zaradi teh težav so pogoste predolge odsotnosti z delovnega mesta, saj si lahko pomagamo samo s protibolečinskimi tabletami. Kakovostna terapevtska masaža odpravlja vzrok bolečin, medtem ko zdravila odpravljajo bolečino.«

Vaje za razgibavanje vratu in ramenskega obroča V svojem masažnem studiu Malisa v Kranju Darja skupaj s sinom Lukom izvaja predvsem terapevtske masaže za odpravljanje raznih bolečin v mišicah, ki negativno vplivajo na naše počutje v smislu oteženega gibanja. Z različnimi ročnimi tehnikami segreje mišična tkiva, pospeši prekrvavitev in vse to ugodno vpliva na vsa dogajanja v celicah našega telesa. »Zaradi sprostitve zakrčenih mišic se bolje počutimo, vse to pa vpliva tudi na naše razpoloženje in imunski sistem. Znano je, da razpoloženje močno vpliva na naše zdravje,« pojasni sogovornica, ki se že več kot deset let posveča izobraževanju na področju velnesa in se lahko pohvali s številnimi uglednimi licencami in certifikati, svoje znanje pa je nadgradila tudi z izpopolnjevanjem na ajurvedski kliniki v Kerali, pokrajini na jugu Indije, od koder je domov prinesla dragocene izkušnje. Zaradi zaprtja centra sta s sinom lani povečala aktivnosti na spletnih omrežjih in stranke prek facebook skupine Malisa z vami tudi od doma izobražujeta, kako si lahko pomagajo sami. »Pri tem bi še posebej izpostavila video z vsebino vaje za razgibanje vratu in ramenskega obroča, ki je nastal prav za ta namen. Te vaje so najini sledilci sprejeli s hvaležnostjo in vesela sva, da jim lahko na tak način vsaj malo pomagava. Videovsebino sva poslala tudi v številna podjetja, da so lahko zaposleni vaje, ki so zelo enostavne, a učinkovite, izkoristili za aktivni odmor na delovnem mestu. Številni so namreč zaradi nove realnosti primorani za računalnikom preživeti še več časa kot doslej, zato so se tudi težave v predelu vratne hrbtenice in ramenskega obroča precej povečale.«