Vsaj malo presenetljiva je novica, da so danes ponoči v zveznem zaporu v kraju Terre Haute v Indiani usmrtili 52-letno Liso Montgomery, ki je leta 2004 okrutno umorila 23-letno Bobbie Joe Stinnett, ji s kuhinjskim nožem iz trebuha izrezala novorojenko in jo ugrabila. Presenetljivo zato, ker je bilo že v torek vse pripravljeno na njeno usmrtitev, zadnji trenutek pa jo je ustavil zvezni sodnik, da bi preveril, ali je morilka sploh sposobna dojeti, kaj pomeni usmrtitev in kakšno je njeno duševno stanje. Njena obramba je namreč že leta vztrajala, da je zaradi trpinčenja, spolnih, fizičnih in psihičnih zlorab v otroštvu resno duševno bolna, obenem pa da ima možganske poškodbe, zaradi česar je smrtna kazen prestroga in nepravična. Začasno ustavitev je zavrnilo vrhovno sodišče, le nekaj ur kasneje je prejela smrtonosno injekcijo.

»To ni pravica«

Tako je Montgomeryjeva že vse od ponedeljka zvečer ždela v celici in čakala bodisi na smrt bodisi na odločitev pravnikov, ki bi ji rešila življenje. Okoli pol druge ure ponoči so zagnali postopek. Vprašali so jo, ali ima kakšne zadnje besede. »Ne,« je bolj sebi kot drugim zamrmrala po poročanju prič. S smrtonosno injekcijo so ji končali življenje. »Vse bi moralo biti sram,« je prepričana njena odvetnica Kelley Henry. »V vnemi, da ubijejo to duševno ranjeno in blodnjavo žensko, vlade ni ustavilo nič. Njena usmrtitev je bila daleč od pravice,« jih je okrcala. Obramba je namreč prepričana, da je bila Montgomeryjeva v času umora neprištevna in tako ni vedela, kaj počne. Mnenje je podprlo več deset pravnikov ter različne skupine za človekove pravice. Družina mlade žrtve je zavzela nasprotno stališče. Po njihovem je bil zločin tako grozovit, da si je 52-letnica zaslužila umreti in to ne glede na njeno duševno stanje.

Lisa Montgomery je bila edina na smrt obsojena ženska na zvezni ravni. Večini kriminalcev sodijo na sodiščih posameznih zveznih držav, zvezna sodišča pa so namenjena najhujšim zločinom, denimo terorističnim napadom, zločinom iz sovraštva in tistim, storjenim v vojaških oporiščih ali indijanskih rezervatih. Države imajo do smrtne kazni različna stališča – dovoljujejo jo v 28 državah, v štirih od njih so guvernerji izdali moratorije zanje. V drugih so smrtno kazen odpravili ali razveljavili.