Šramkova je v prvem krogu kvalifikacij ugnala slovensko predstavnico Dalilo Jakupović, v tretjem krogu pa ni imela možnosti proti 20-letni Ljubljančanki, ki je slavila po vsega 53 minutah.

V prvem nizu je Juvanova do odvzema servisa prišla v drugi in šesti igri, v drugem nizu pa v prvi in sedmi igri za zanesljivo zmago proti 203. igralki sveta. V dvoboju je Juvanova izgubila le deset točk ob lastnem začetnem udarcu.

Trenutno 100. igralka sveta bo drugič nastopila na OP Avstralije, lani je tam izpadla v prvem krogu. Skupaj ima na turnirjih za grand slam šest nastopov v glavnem delu žreba, do drugega kroga se je prebila na OP Francije (2020), v Wimbledonu (2019) in na OP ZDA (2020).

Juvanova je bila sicer kot 104. igralka ob lanskem rezu za nastop na OP Avstralije predvidena kot prva alternativa za glavni del turnirja, a je morala v kvalifikacijah igrati kljub temu, da je bila Ukrajinka Dajana Jastremska (29. igralka sveta) suspendirana po pozitivnem dopinškem testu.

Prvi turnir velike četverice v Melbournu se bo začel 8. februarja, pred tem pa igralke in igralce čaka 14-dnevna obvezna karantena v deželi tam spodaj.