V naselju Bič je požar zajel celoten objekt podjetja Treves v velikosti okoli 75 krat 40 metrov. Del proizvodnje in pisarniških prostorov je pogorel, prišlo je tudi do porušitve strehe.

Ogrožen je bil tudi plinohram, ki so ga gasilci uspešno zavarovali. Zaradi požara in dima so evakuirali bližnje prebivalce. Aktivirana je bila celotna gasilska zveza Trebnje in občinski štab Civilne zaščite. Intervencija je še v teku.

Treves je proizvodno podjetje, specializirano za izdelavo notranje opreme, termo formiranih preprog ter zvočnih in termičnih izolatorjev.

Prav tako danes ponoči pa je v podjetju Riko Hiše zagorelo v silosu za žagovino. Ogenj se je razširil na filtre in ostrešje velikosti 12 krat 10 metrov. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Ribnica, Dolenja vas, Nemška vas, Goriča vas, Otavice in Bukovica. Zgorela sta silos in ostrešje objekta.