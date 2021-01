Sedem let Avstrijci čakajo na novo zmago na nočni preizkušnji v Flachauu, vrhuncu ženske slalomske sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, in še najmanj eno leto bodo. Katharina Liensberger se je na petem slalomu sezone še petič uvrstila na zmagovalne stopničke, na drugi progi strla odpor zmagovalke zadnjih dveh let Petre Vlhove in vseh drugih tekmic. Z izjemo Američanke Mikaele Shiffrin, ki je dosegla sicer šele drugo zmago v sezoni, skupno pa že 68., s katero je na progi avstrijske legende Hermanna Maierja prehitela Marcela Hirscherja ter pogleduje le še proti rojakinji Lindsey Vonn in Ingemarju Stenmarku.

Najboljši četverici sezone – Petra Vlhova je bila četrta, Michelle Gisin pa peta – se je v Flachauu priključila še Wendy Holdener, ki se je prvič v sezoni uvrstila na zmagovalni oder, skupno pa že 39. Izpostavimo še šesto mesto 21-letne Švicarke Camille Rast, ki ga je dosegla s startno številko 57, kar potrjuje, da so Avstrijci znova pripravili izjemen nočni spektakel, na katerem so imele enakovredne pogoje tudi visoke startne številke. »Znova se počutim živo. Iz sebe sem iztisnila zadnji atom moči, česar na tekmah v tej sezoni nisem bila sposobna. Psihološko sem močnejša in vse bolj verjamem vase,« je po zmagi izčrpana, a navdušena, povedala Mikaela Shiffrin.

Letošnji Flachau si bo najbolj zapomnila 23-letna Andreja Slokar. Primorka je s 23. mestom prvič v karieri osvojila točke svetovnega pokala, kar pa ni bilo presenečenje. Na tekmah svetovnega pokala se je Primorka na drugo progo uvrstila že konec decembra na Semmeringu, v Zagrebu pa bila 31. Minuli konec tedna je na tekmah evropskega pokala v Franciji osvojila prvo in drugo mesto in je vodilna v skupni razvrstitvi. Andreja Slokar je bila po prvi progi s startno številko 52 sedemnajsta, na drugi pa napadla, kot se spodobi, a naredila napako in nazadovala.

Najboljši slovensko uvrstitev je dosegla Ana Bucik. Novogoričanka je na prvi progi smučala zadržano, kar je bila posledica dveh ničel na zadnjih dveh slalomih. Na drugi je napadla in prav tako naredila napako, a s 24. mesta napredovala na 18. Trend slabih rezultatov pa nadaljuje Meta Hrovat, ki je odstopila že v zgornjem delu prve proge. Kranjskogorčanki v tej sezoni ne gre in ne gre, jo pa konec tedna na domači strmini čakata veleslalomski preizkušnji za Zlato lisico, na katerih bo branila lansko tretje mesto.