V Washingtonu se danes pripravljajo na potrjevanje druge ustavne obtožbe proti predsedniku Donaldu Trumpu, tokrat zaradi spodbujanja vstaje in nasilja po vdoru njegovih privržencev v kongres pred tednom dni. Medtem pa po ZDA spet zvonijo alarmi. Zvezna policija FBI je v interni okrožnici opozorila, da privrženci predsednika organizirajo oborožene proteste v vseh petdesetih zveznih državah in v prestolnici Washington v dnevih do predsedniške prisege demokrata Joeja Bidna. Zlasti kritična naj bi bila nedelja, 17. januarja, in sam dan prisege tri dni pozneje, je prvi poročal ABC News.

V predstavniškem domu kongresa je demokratska večina včeraj potrjevali resolucijo, v kateri pozivajo podpredsednika Mika Pencea, naj skupaj z ministri odvzame predsedniška pooblastila Trumpu. Če tega ne storijo v 24 urah (in verjetno ne bodo), bodo danes v predstavniškem domu potrjevali ustavno obtožbo. FBI pa v okrožnici opozarja, da je v primeru razrešitve Trumpa mogoče pričakovati takojšnjo vstajo ne glede na zgoraj omenjene datume. Neimenovana skupina v tem primeru poziva k napadom in zavzetju vladnih in kongresnih poslopij v vseh zveznih državah in v prestolnici, navaja FBI in opozarja tudi na grožnje Bidnu, novoizvoljeni podpredsednici Kamali Harris ter predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi. Sredi tega dogajanja je odstopil vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost Chad Wolf in kot razlog navedel nedavne dogodke.

Biden je dejal, da bo v vsakem primeru prisegel na prostem, na poti v prestolnico je 15.000 pripadnikov narodne garde, županja Washingtona Muriel Bowser pa ljudem odsvetuje prihod na prisego tako zaradi epidemije kot zaradi negotovih varnostnih razmer. Očitno je, da po sredinem napadu na kongres oblasti grožnje pred Bidnovo prisego jemljejo neprimerno resneje, četudi je po poročanju Washington Posta prišlo na dan, da je urad FBI v prestolnici dan pred napadom na kongres opozoril, da v mesto prihajajo skrajneži, ki lahko zanetijo nasilje in »vojno«. Ni še jasno, kje se je opozorilo izgubilo.