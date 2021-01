Pozornost ljudi je bila pretekli teden usmerjena na drugo stran Atlantika. Novice so polnile objave, da so podporniki predsednika Donalda Trump po shodu pred Belo hišo odkorakali proti kongresni palači, v katero so nekateri vdrli, v času, ko je kongres potrjeval rezultate predsedniških volitev. Posledično je bilo zasedenje prekinjeno in potrebna je bila evakuacija. Po prihodu policijskih okrepitev pa so še isti dan z zasedanjem nadaljevali in tudi uradno potrdili zmago Joe Bidna. Ta bo funkcijo ameriškega predsednika prevzel 20. januarja.

Kapitalski trgi so ob tem zabeležili visoko rast tečajev, kar je predvsem posledica nepričakovanega rezultata drugega kroga senatnih volitev v zvezni državi Georgija. Ker v tej zvezni državi na novembrskih volitvah nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov, so volivci tokrat odšli še na drugi krog glasovanja, kjer so izbirali kandidata za dva senatorska sedeža. Pričakovalo se je, da bo republikancem uspelo ohraniti večino v senatu, a sta nato, sicer z zelo majhno prednostjo, bila na oba prosta senatorska sedeža izvoljena demokratska kandidata. S tem je senat sedaj enakomerno razdeljen med republikanci in demokrati. Za doseganje glasovalne večine pa dodatni glas pripada novoizvoljeni podpredsednici Kamali Harris. Tako bodo demokrati prvič po letu 2009/2010 poleg predsedništva obvladovali še oba domova kongresa. S tem se je povečala verjetnost sprejetja novega paketa pomoči podjetjem in prebivalstvu, ki so mu republikanci manj naklonjeni. To se je odrazilo tudi na delniških tečajih, ki so pretekli teden zabeležili visoko rast.

Večje pričakovane spodbude pa so hkrati povišale pričakovanja o prihodnji inflaciji, kar se je odrazilo v višji zahtevani stopnji donosnosti do dospetja dolgoročnih ameriških obveznic. Med tem, ko so vlagatelji še nekaj mesecev nazaj za desetletno posojo denarja ZDA zahtevali približno pol odstotno letno donosnost, danes zahtevajo več kot 1 %. K višji pričakovani inflaciji pomembno vpliva tudi višja cena črnega zlata. Ta je pretekli teden porasla zlasti zaradi objave Savdske Arabije, ki je presenetila z odločitvijo, da bo svojo proizvodnjo nafte v mesecu februarju in marcu zmanjšala za dodatni milijon sodov na dan, kar predstavlja približno odstotek svetovne proizvodnje. Cena črnega zlata je tako v preteklem tednu porasla za 8 %, s tem pa cena nafte že dosega nivoje iz obdobja pred razglasitvijo pandemije.

Kljub rasti na kapitalskih trgih je Svetovna banka v januarski osvežitvi napovedi gospodarske rasti za letošnje leto znižala napoved na 4,0 % (prej 4,2 %), med tem, ko ocenjujejo, da je v letu 2020 BDP upadel za 4,3 %. Kljub vsemu je negotovosti za letošnje leto še veliko, a tudi v primeru pesimističnega scenarija, ki vključuje ponoven visok porast števila okužb s koronavirusom in zamude pri dobavi cepiv, pri Svetovni banki napovedujejo vsaj 1,6 % gospodarsko rast.