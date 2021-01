Moč, ki jo imamo

Silvestrovali smo doma. Pravzaprav le tričetrtinsko, brez najstnika. Veselo razpoloženje, klepet, družabne igre in silvestrski televizijski program. Nenadoma se je na zaslonu nekaj zasvetilo. Pleksi steklo? Je resnično postavljeno med dva nastopajoča? Stopil sem bližje televiziji, priprl oči in nagubal čelo, da izostrim pogled… Segel sem po daljincu in prestavil program. Imeli smo prijeten silvestrski večer.