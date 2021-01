Medtem ko je novi trener Goran Stanković danes v pravih zimskih razmerah vodil prvi trening nogometašev Olimpije, je predsednik kluba Milan Mandarić poskrbel za novo okrepitev. To je Željko Mandarić, njegov sorodnik iz Hrvaške, s katerim bosta odslej skupaj vodila klub, saj sta po pol leta dogovarjanja sklenila sporazum o partnerstvu. Milan Mandarić upa, da bo z uspešnim poslovnežem z Reke, ki je bil leta 2018 razglašen za menedžerja leta na Hrvaškem, začel novo poglavje v zgodovini kluba. »Olimpija trenutno ni naprodaj,« pravi Milan Mandarić. S tem je dokončno propadla kombinacija z investitorji iz Nemčije, ki so imeli povezave v Osijeku, zato je Dino Skender tako dolgo ostal trener v Stožicah. Doslej so bili trije potencialni kupci Olimpije (Italijan Daniele Nardin, dve skupini iz Nemčije), nihče pa ni imel denarja, ampak so predvsem računali, kako bi služili s prodajo igralcev.

Mandarić: Zadnjega pol nogometnega leta je bilo grozno »Zadnjega pol leta je bilo zame glede nogometa eno najbolj groznih. Zamenjava trenerja je bila nujna. Ne gre le za izgubo naslova državnega prvaka in izpad iz Evrope, ampak tudi podoba Olimpije na igrišču ni bila primerna njenemu ugledu. Ni bila agresivna, napadalna in lačna zmag. Namesto da bi bila v kazenskem prostoru nasprotnika, se je zbrala pred svojim golom,« je pojasnil Milan Mandarić. Na mizi je veliko ponudb za trenerja (najbolj znani Robert Prosinečki, Robert Jarni, Stevan Mojsilović), a je izbral rojenega Ljubljančana Gorana Stankovića, ker je pokazal veliko pripadnost in željo biti del Olimpije. »Je trener, ki bo v povezavi z izkušenimi igralci uveljavljal veliko mladih iz naše lastne šole. Obenem je za sodelavce izbral ljudi, ki se jim po žilah pretaka zelena kri,« je Mandarić utemeljil izbiro trenerja. Pomočniki Stankovića bodo nekdanji kapetan Darijan Matić, Srđan Tarilović (sodelovala sta že v Sežani, ima izkušnje iz Srbije, Angole, s Tajske), trener vratarjev Andrej Kračman in kondicijski trener Matic Lukman Čoko. Le še vprašanje dni je, kdaj se bo moral od Olimpije posloviti tudi športni direktor Mladen Rudonja. »Novega trenerja Stankovića sem vprašal, ali potrebuje športnega direktorja. Dejal je, da ne, želi pa vsak dan neposredno komunikacijo z menoj. Rudonja je še v klubu, vendar bomo verjetno ukinili funkcijo športnega direktorja. To je bila prva sezona, v kateri nisem sodeloval pri kadrovanju, ampak sem to prepustil drugim, pa vidite, kakšna je bila igra,« je pripovedoval Mandarić. 82-letni poslovnež ni zanikal, da ima klub finančne težave, a pravi, da so posledica koronavirusa in napak prejšnjega menedžmenta kluba. Zatrdil je, da bo vse težave razrešil do začetka spomladanskega dela prvenstva. Tudi za novega trenerja je prvi cilj boj za prvaka, vendar ne bo zamenjan, če bo Olimpija druga, a bo uveljavljala mlade igralce in imela prepoznavno, srčno ter borbeno igro, s katero bodo gledalce vrnili na stadion.