Spet pomanjkljiv načrt?

Na NIJZ so pripravili referenčni načrt cepljenja proti covidu, v katerem pa tisti, ki oskrbujemo starejše, nismo predvideni za cepljenje. Starša imata 88 in 89 let, razen patronažnega osebja in mene, ki skrbim za vse drugo, nimata obiskov.