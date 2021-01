Popolnoma ste se oddaljili od narave. Nekoč je bilo veliko otrok, igrali so se med vrstniki, bil je naraven otroški vrtec. Ko so otroci odšli v šolo, so tam spoznavali še prijatelje iz širše okolice. Življenje je bilo skromno, a lepo. Nihče od nas starejših tega ne bo pozabil. Sedaj svobodne brezskrbnosti ni več, ker ste jim jo vi vzeli. S pretvezo korone. Mi starejši vemo, da moramo oditi. Prej ali slej. Ne bojimo se smrti in tudi ne bolezni. To je vse naravno. Ko pride tvoja ura, odideš. Pomembno je samo to, kaj si svojim potomcem zapustil, da si bodo za vselej zapomnili, kaj je biti Človek človeku. Učil si jih o vrednotah, če pa bodo to prenesli v življenje, je drugo poglavje, kajti vsakdo ima svojo pot.

Vlada je torej podaljšala ukrepe, in to v največjo škodo otrok in dijakov, ki imajo mnogo energije in jo vsekakor morajo sproščati med seboj. O vseh negativnih posledicah, ki iz tega izhajajo, zlasti v socialno ogroženih družinah, ne bom pisala, ker ste vse že stokrat slišali in seveda ignorirali. Vaša sebičnost ne pozna meja, vendar morate vedeti, da ste zadnji na svetu, ki lahko kritizirate ljudstvo, da se po skoraj enem letu neživljenjskih ukrepov teh ne drži. Poleti ste dali prednost kapitalistom, da so se lahko brezskrbno »sončili na obalah sanj«. Takrat bi se morali pripravljati na drugi val in takrat bi morali misliti na zdravstveni sistem, na delavce v bolnišnicah in domovih za starejše. A vi ste z letali iz davkoplačevalskega denarja pozdravljali zmago nad virusom v prvem valu. Ker so vam ušle stvari izpod nadzora v drugem valu, ste začeli ločevati podeželje od mest. Neodgovorno in skrajno nesramno.

Vi ste tisti, ki bi morali ljubiti slovenski narod, ki vas plačuje, in zadnji na svetu, ki ima pravico kritizirati narod. Toda ne moremo tega pričakovati od vas, ker ljubezni ne poznate. Vaše besede o domoljubju so prazne in licemerske. Ukrepi, ki nimajo zakonske podlage, bi se morali mehko izražati v vaših »vsakodnevnih zapovedih« nekako takole: maske so priporočene, niso pa obvezne, držite se varne razdalje, ker je za vse dobro, prezračujte prostore, gibajte se čim več na svežem zraku, ljubite našo naravo, ki je naše zdravilo, kajti malokatera država na svetu ima tako lepo. Ljudje so vedno rekli: lepa beseda lepo mesto najde. Tudi epidemiološka slika bi bila ob tem mnogo boljša. Toda vi napadate ljudi s policijskimi enotami, če jih zasačite pri prehodu v drugo občino itd. Dokler boste preganjali ljudi, boste vedno naleteli na odpor.

Sneg je pobelil naše planjave. Razglasite torej zimske počitnice, nato pa naj gredo otroci takoj v šolo, kajti otroci so naša svetla bodočnost, na katero ste vi pozabili.

Naj še nekaj besed zapišem predsedniku vlade.

Namesto da prepisujete na twitterju besede senatorja Teda Cruza, se zamislite nad seboj. Nihče vam ne bo zameril, ker očitno ne poznate ameriške zgodovine in zato niste mogli predvideti dogodkov v ameriškem kongresu. Vsi pa vam bodo zamerili, ker ste neuravnovešenemu razvajenemu belemu priseljencu predčasno čestitali za zmago na volitvah kot edini politik na svetu. S tem ste tudi vi poskrbeli za to, da je ta »piroman« šel podžigat »južnjaški kavbojski skedenj«.

Zato vam predlagam, da si (morda ponovno) dobro preberete zgodovinsko lekcijo o porazu generala Custra v bitki pri Malem Velikem rogu. Tak konec vedno doleti vse povzpetnike v zgodovini, kajti usoda je neizbežna.

V tem letu želim vsakomur na vladi, da začne ljubiti ljudstvo, predvsem pa naše zanamce, ki nas bodo vse preklinjali, kajti zapustili jim bomo eno samo razdejanje tistih vrednot in premoženja, ki so jih naši predniki mnoga leta srčno ustvarjali.

Ana Horvat, Orehek pri Postojni