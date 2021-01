Natovi generali v stresu!

Ustavni sodniki so začasno ustavili porabo malega morja denarja, ki bi ga Janševa druščina morala »zagoniti« za vojaško logistiko z visoko amortizacijsko stopnjo. Upokojeni ameriški generali pri Natu kot lobisti ameriške (židovske) vojaške industrije so v predinfarktnem stanju. Dotok provizije je ustavljen. Ženi obljubljena vila na Baliju je ogrožena. Obljubljena kolekcija športnih avtomobilov za najstarejšega sina je pod vprašajem. Pa hči. Nič ne bo z naročilnico brez limita pri Dolce & Gabbani in Hugo Bossu. Generali si ne upajo domov. Za ameriška brezpilotna letala, ki so Azerbajdžanu pomagala pri spopadu z Armenci, so domnevno že dali nalog za premik v Sredozemlje. Luka Mesec, ki je krivec za prekinjeni cash flow, bi zase naredil pametno potezo, če bi se izogibal brisanih prostorov. In tega, da bi spal vsako noč na istem mestu.