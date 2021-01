To ni samo sramotno vedenje Janše osebno, to je sramota za Slovenijo, ki jo navzven predstavlja predsednik vlade. Kdo pa je ta človek, da si samovoljno privošči takšno sramoto, ki lahko v diplomaciji pomeni napoved vojne nam prijateljski državi?

Kdaj se bodo zbudile koalicijske stranke in odstranile tega vaškega posebneža iz Grosuplja? Ta tako imenovani politik Janša tlači tudi svoj narod z diktatorskimi metodami vladanja in uvajanja policijske države. Razni Hojsi, Mahniči, Kanglerji in podobni so izgubili kompas. Slovenci kot narod nismo obstali zaradi politikov, temveč zaradi lastne kulture in jezika, kar nam hočejo ti avtoritarci danes vzeti. V nekdanji tako imenovani diktatorski državi niso bila nikoli uporabljena prisilna sredstva proti demonstrantom (aretacije, vodni topovi, paralizatorji, gumijasti naboji itd.). To se je zgodilo šele v neodvisni »demokratični« državi Sloveniji, in to dvakrat, prvič leta 2012 pod drugo Janševo vlado in drugič leta 2020 pod tretjo Janševo vlado. S tem je vse povedano, kakšen človek je Janša, ki ne bi nikoli smel opravljati javne funkcije v politiki.

Na koncu se lahko vprašamo, kaj še počnejo koalicijske stranke, in to ne samo SMC, temveč tudi NSi, v Janševi vladi. Do kdaj še?

Gorazd Cuznar, Črnomelj