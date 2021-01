Kot so sporočili iz društva Škuc, cikel koncertov Muzika na Starem trgu poleg že uveljavljenih skupin vključuje tudi mlade izvajalce različnih glasbenih zvrsti (klasika, jazz, ambientalna, sodobna improvizirana glasba, etno…). Prav slednje – nove, nekomercialne in še neuveljavljene ustvarjalce, ki bi želeli svoje delo predstaviti širši publiki v samem središču Ljubljane – vabijo v Škucu k prijavi projekta.

Teater v galeriji je po drugi strani gledališki festival, ki predstavlja aktualno gledališko produkcijo za otroke in odrasle. Julija bo v galeriji Škuc in pred njo potekal že dvanajstič. V Škucu si želijo, da bi v okviru tega cikla predstavili nova dramska dela in dela mladih neuveljavljenih dramskih ustvarjalcev, ki lahko vključujejo otroške predstave, ulično gledališče, performans, body art in druge inovativne kombinacije gledališča z drugimi umetnostnimi zvrstmi. Izmed prejetih prijav bo selektorska komisija izbrala najmanj šest umetnikov oziroma skupin; pomemben dejavnik bo tehnična izvedljivost projekta in umeščenost prostora v staro mestno jedro.

Ker v društvu organizirajo tudi ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke (Škucove packarije) in mlade (Ustvarjalni ponedeljki), vabijo k prijavi delavničarskih vsebin tudi ustvarjalce z različnih področij, kot so likovno, glasbeno, gledališko, literatura, sodobni mediji…

Vse prijave pričakujejo najpozneje do 31. marca na naslovu Društvo Škuc, p. p. 4337, Ljubljana ali po elektronski pošti: info@skuc.org. Izbranim avtorjem bodo poleg honorarja omogočili tudi nadaljnje sodelovanje in pomoč ter promocijo pri prihodnjem razvoju njihovega dela. šum