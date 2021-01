Zagrebško tožilstvo je na svoji spletni strani sporočilo, da je 37-letni Zagrebčan med novembrom 2019 in junijem 2020 zbiral finančno pomoč za zdravljenje soproge, ob tem pa zavedel donatorje. Kot so pojasnili, obstaja upravičeni sum, da je 3,1 milijona kun (413.000 evrov) porabil za lastne potrebe. Zagrebčana bremenijo, da je denar porabil za igre na srečo, od konca decembra pa je v priporu. Hrvaški mediji poročajo, da gre za Dina Ljutića, ki je pred dvema letoma spodbudil javnost, naj prispeva denar za zdravljenje njegove soproge. Pri njej so v sedmem mesecu nosečnosti leta 2017 ugotovili, da ima raka na dojkah, ki se je razširil na hrbtenico. Po nujni operaciji so rešili otroka, ženska pa še danes potrebuje 24-urno nego.

Ljutić je najprej zbiral denar za posebno medicinsko posteljo za soprogo, potem pa je nadaljeval s pozivi k finančni pomoči za njeno zdravljenje v akciji Pogumna mama želi živeti. Izpostavljal je, da za zdravljenje potrebuje nekaj več kot 100.000 evrov, v humanitarni akciji pa je zbral štirikrat več. Ljudje so množično izkazovali sočutje z bolno materjo dveh otrok.

Na sodišču naj bi ugotovili, koliko denarja je bilo celoti vplačanega za pomoč ženski, koliko od tega so porabili za zdravljenje in koliko je zapravil Ljutić, večinoma za igre na srečo in spletne stavnice. sta