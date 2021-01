Nemška policija je v mednarodni operaciji razbila DarkMarket, največjo nezakonito spletno tržnico na darknetu, dostop do katerega je mogoč le s posebnimi računalniškimi programi. Štiriintridesetletni avstralski operater, ki so ga v Oldenburgu na severu države aretirali konec tedna, je po navedbah nemškega tožilstva DarkMarket uporabljal za prodajo mamil, ukradenih podatkov o kreditnih karticah, zlonamerne programske opreme, ponarejenega denarja, anonimnih SIM-kartic. Tržnico so zaprli, server izklopili. DarkMarket je imel pol milijona uporabnikov, na njem je nezakonito pridobljene »dobrine« prodajalo več kot 2400 trgovcev. V okoli 320.000 transakcijah v kriptovalutah so sklenili za 140 milijonov evrov poslov.

Obsežno preiskavo so ob podpori evropskega policijskega urada Europol vodili nemški organi pregona, pomagali pa so jim še kolegi iz Avstralije, Danske, Velike Britanije, ZDA, Moldavije in Ukrajine. V zadnjih dneh so policisti izklopili in zaplenili več kot 20 serverjev, analiza podatkov na njih pa jih bo najverjetneje vodila do novih informacijah o moderatorjih, trgovcih in kupcih na nezakoniti spletni tržnici. tak