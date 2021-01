»Ne priznam. Tega nisem naredil,« sta na predobravnavnem naroku na krškem okrožnem sodišču eden za drugim dejala 27-letni Jaspal Singh in 23-letni Tajinder Singh, Indijca z začasnim bivališčem na Portugalskem. Obtožnica ju bremeni, da sta skupaj s 45-letnim Pakistancem Alijem Khizarjem Gujjarjem 21. avgusta letos kot člana hudodelske združbe v Slovenijo za plačilo nezakonito spravila 13 Pakistancev in enega Indijca. Za priznanje krivde jima je tožilka Barbara Jenkole Žigante ponudila tri leta in dva meseca zapora, 500 evrov denarne kazni ter izgon iz države za pet let. »To je kazen na spodnjem minimumu, četudi se izkazuje, da sta obtožena na območju Slovenije delovala daljši čas. Za njiju sem upoštevala tudi, da je bila njuna vloga v združbi zadnja, izvedbena in da sta delovala le po navodilih drugih oseb iz združbe,« je dejala tožilka. A ker nista priznala, sledi glavna obravnava. Tako jima grozi do 15 let zapora ter obvezni izrek denarne kazni.

Zahteva sojenje v angleščini Za tretjeobtoženega, 45-letnega Gujjarja, pa je morala sodnica preložiti predobravnavni narok, saj se nikakor ni mogel izreči glede uradnega jezika. Zahteval je tudi menjavo sodnega tolmača za urdu in pandžabi jezik, ker naj bi ta že v fazi preiskave napačno prevedel nekatere njegove izjave. Kot je pojasnil njegov zagovornik Peter Kobentar, je po Gujjarjevih besedah med drugim napačno zapisano, da je brezposeln, medtem ko sam trdi, da ima v Italiji dve podjetji. Obtoženi se je na koncu odločil, da želi sojenje spremljati v angleškem jeziku. Zato je morala sodnica predobravnavni narok zanj prestaviti in angažirati tolmača za angleščino. »Gujjar trdi, da z vsem skupaj nima nič, da je bil na službeni poti in zgolj slučajno blizu kraja, kjer so našli skupino tujcev. Tožilstvo ima zgolj posredne dokaze,« nam je povedal Kobentar. Kot je bilo pričakovati, se je tudi Gujjar izrekel za nedolžnega. Obtoženi so po prepričanju tožilstva člani mednarodne združbe, ki vodi tujce iz azijskega srednjega vzhoda v države Evropske unije. V sodelovanju s še neznanimi osebami so 21. avgusta zjutraj po dogovoru in za plačilo prišli v kraj Prilipe blizu Čateža ob Savi po 14 tujcev, ki so ilegalno prečkali slovensko-hrvaško mejo. Skupino je neka oseba z nadimkom Fudži usmerjala in peš vodila iz Bosne na Hrvaško, nato pa naj bi jih prek mobilnega telefona usmerjala do kraja, kjer naj bi jih čakal prevoz za Italijo. Tajinder in Jaspal sta jih, kot pravi obtožnica, prišla iskat z dvema voziloma s češkimi registrskimi tablicami, prav tako Gujjar, vendar slednji z namenom, da ju v sodelovanju s še neznanimi osebami usmerja in vodi proti Italiji. Za prevoz bi po prihodu v Italijo vsak prebežnik plačal 1300 evrov. Vendar jih je policija izsledila in prijela še pred prihodom omenjene trojice.