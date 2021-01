Val hladnega vremena in nižjih temperatur so v Smučarskem skakalnem klubu (SSK) Ilirija izkoristili za zasneževanje smučarskih skakalnic v skakalnem centru Mostec, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Šport Ljubljana. S pomočjo snežnih topov želijo v klubu zagotoviti vsaj med 30 in 40 centimetri snega, s čimer bodo nato lahko svojim članom omogočili kakovostne treninge na skakalnicah.

Pripravljeni na sprostitev ukrepov

Nekaterim otrokom, predvsem najmlajšim, so se ob novici, da skakalnice počasi prekriva snežna plast, zaiskrile oči misleč, da to pomeni, da se bodo lahko kmalu vrnili na treninge. Vendar je bilo razočaranje veliko, ko so ugotovili, da bodo morali na ta trenutek najbrž še nekoliko počakati. Zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom so namreč treningi trenutno omejeni. Kot je razvidno iz veljavnega vladnega odloka, lahko trenirajo zgolj vrhunski športniki, perspektivni mladi športniki iz mladinskih kategorij, mladinci in kadeti, ki so člani državnih reprezentanc in poklicni športniki. Tako bo najbrž minilo še nekaj časa, preden se bodo na skakalnice v Mostecu lahko vrnili vsi mladi smučarski skakalci.

Tudi zato bodo v SSK Ilirija najprej zasnežili manjše skakalnice in nato postopoma nadaljevali s pripravo umetnega snega na preostalih napravah. V klubu želijo namreč morebitno sprostitev zdaj veljavnih omejitev športne rekreacije in treningov pričakati pripravljeni. »Želimo biti pripravljeni in takrat, ko bo mogoče, takoj zagotoviti čim več treningov. Če bi sneg začeli pripravljati šele ob sprostitvi ukrepov, bi s tem izgubili nekaj dragocenih dni za trening. Tega ne želimo, saj so otroci tako že zdaj prikrajšani,« je odločitev, da začnejo zasneževati, pojasnil direktor SSK Ilirija Žiga Mandl in dodal, da bodo morali tudi ob vrnitvi na treninge trenerji verjetno ponoviti nekatere veščine, ki so jih otroci pred epidemijo že znali. »Smučarskih skokov, pa tudi drugih športov, ne moreš trenirati prek zooma,« je situacijo slikovito opisal Žiga Mandl. Ob tem je še opozoril, da nekateri otroci komaj čakajo, da se bodo lahko vrnili na sneg, so pa tudi mladi talenti, ki so med prekinitvijo izgubili zanimanje za smučarske skoke in se v Mostec ne bodo vrnili.