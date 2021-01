Mislim svoje mesto: Koželjeve široko zaprte oči

‘Stako pristransko in posplošeno kritiko ni mogoče voditi razprave, ki bi pripomogla k boljšemu razumevanju in boljšim rešitvam. Stalno ponavljanje očitkov, da gradimo brezoblično generično mesto in podpiramo generično arhitekturo po meri kapitala, prav tako ni utemeljeno.«