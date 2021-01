Rekordnih 32 reprezentanc je razdeljenih v osem skupin po štiri, v nadaljevanje se uvrstijo po tri najboljše iz vsake skupine, osem zadnjeuvrščenih pa bo igralo v tolažilnem predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta. V drugem delu bo 24 ekip tvorilo štiri nove skupine (križajo se po sistemu A-B, C-D, E-F in G-H), v četrtfinale, ki bo 27. januarja, pa napredujeta po dve najboljši iz vsake. Dva dni kasneje bosta polfinalni tekmi, končna dvoboja za tretje in prvo mesto pa v nedeljo, 31. januarja.

Slovenci sedmi na stavnici

Na tekmovanju, ki ga bo tretjič gostila Afrika (pred tem Egipt leta 1999 in Tunizija 2005) in na katerem bodo prvič v svoji zgodovini debitirale tri reprezentance (Urugvaj, Kongo, Zelenortski otoki), naslov svetovnega prvaka brani Danska. Ta je pred dvema letoma v finalu v domačem Herningu pred več kot 15.000 gledalci premagala Norveško s kar 31:22, kar je bila šele njena prva zlata kolajna v zgodovini SP, ki potekajo od leta 1938. Branilci naslova so glavni favoriti tudi v deželi faraonov in piramid, kar potrjujejo še kvote na največji svetovni stavnici. Kvota na Dansko je 4, sledijo ji Španija, Francija in Norveška (po 5), za petouvrščeno Hrvaško (9) in šestouvrščeno Nemčijo (13) pa je na visokem sedmem mestu Slovenija (26). Med tremi slovenskimi nasprotniki v prvem delu v skupini H je najvišje Belorusija (13. mesto, kvota 251), Rusija je 15. (30), Južna Koreja pa med devetimi najnižje rangiranimi ekipami s kvoto kar 2501.

Zdaj 49-letni selektor Nikolaj Jacobsen je Dansko prevzel marca 2017, ko je zamenjal Islandca Gudmundurja Gudmundssona, in poskrbel, da je ekipa z vzdevkom Danski dinamit po naslovu olimpijskega (2016) in evropskega prvaka (2008, 2012) v svojem 23. nastopu na SP prvič stopila na rokometni Mt. Everest. »Zavedamo se, da smo med favoriti, a nam je prav tako jasno, da je lovoriko lažje napadati kot braniti. Poleg tega smo tudi mi – tako kot skoraj vse reprezentance – zaradi pandemije koronavirusa v zadnjem letu skupaj trenirali bolj malo, kar bo nedvomno vplivalo na kakovost igre. V Egiptu bo razplet tekmovanja v veliki meri odvisen tudi od koronavirusa in njegovih posledic v posameznih reprezentancah,« se zaveda Nikolaj Jacobsen.