Američanka Lisa Montgomery, ki je pred šestnajstimi leti okrutno umorila osem mesecev nosečo 23 let staro Bobbie Jo Stinnett, ji razparala trebuh, iz njega pa ukradla dojenčico, je še vedno živa. Za danes napovedano usmrtitev je sodnik Patrick Hanlov začasno ustavil, da bi preveril, kakšno je duševno stanje morilke.

Njeni odvetniki že nekaj let vztrajajo, da je zaradi trpičenja, spolnih, fizičnih in psihičnih zlorab v otroštvu resno duševno bolna, zaradi česar je smrtna kazen prestroga in nepravična. Prepričani so, da bi bil dosmrten zapor povsem primerna kazen zanjo. Že od malega naj bi bila namreč tarča mame, ki jo je prodajala priložnostim delavcem, in očima, ki jo je posiljeval sam, za spolne igrice pa jo posojal tudi prijateljem. Gre že za drugo ustavitev usmrtitve Montgomeryjeve. Prvič bi se morala s smrtonosno injekcijo srečati že v začetku decembra, a sta njeni odvetnici med obiski v zaporu zboleli za covidom-19. Kaj na vse to pravi družina žrtve, ni znano. Obramba se je za pomilostitev obrnila tudi na aktualnega predsednika Donalda Trumpa, a se ta na prošnjo ni odzval. 52-letnica bi bila šele druga ženska, ki bi jo v zadnjih 67 letih usmrtili v zveznem zaporu v kraju Terre Haute v Indiani. Joe Biden, ki bo kot predsednik zaprisegel prihodnji teden, naj bi usmrtitve na zvezni ravni sicer kmalu prepovedal. tak