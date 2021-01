Fuchs je stopil pred novinarje po današnjem virtualnem srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in člani nacionalnega štaba civilne zaščite. Za delno vrnitev učencev in dijakov v šole so se odločili, da ne bi poslabšali epidemioloških razmer v državi, kjer v zadnjih dneh beležijo manj novih okužb in manj covidnih bolnikov v bolnišnicah kot v pred tem. Kot je poudaril minister, bodo maturanti začeli drugo ocenjevalno obdobje v šolskih klopeh, da bi se čim bolje pripravili za državno maturo. Pojasnil je, da bo pouk za maturante potekal ob okrepljenih epidemioloških ukrepih. Glede na to, da v šolah ne bo drugih dijakov, bodo lahko zagotovili varno medsebojno razdaljo maturantov, je izjavil.

Med drugim je dejal, da so iz nacionalnega štaba civilne zaščite priporočili, da šolska tekmovanja preložijo za nekaj tednov, ko pričakujejo, da bo zaradi cepljenja v državi ugodnejša epidemiološka slika.