Zavezani stranki SDS v Slovenski vojski so pod vodstvom Antona Krkoviča takrat že sedeli v helikopterjih in čakali na polet in pristanek na Trgu republike pred parlamentom, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Drugič se bo poskus državnega udara, če bo izglasovana nezaupnica sedanji vladi ali izkazan poraz na izrednih ali rednih volitvah, najverjetneje posrečil, saj je iz podpore Donaldu Trumpu povsem jasno navdušenje nad nasilnim prevzemom oblasti. Trumpu (ki bo izginil kot kafra iz ameriškega poslovnega in političnega življenja v nekaj tednih) udar ni uspel samo zaradi izrazite ameriške politične dvopolnosti (republikanci in demokrati). Pri nas je izpeljati državni udar otročje lahko, kajti v nepreglednem številu strank, bi takoj našli številne navdušence. Pravzaprav je vseeno, če je Trump idejo za državni udar po izgubljenih volitvah dobil v Sloveniji, za nas je katastrofalno, da je bil Janezu Janši preko Trumpove diplomacije omogočen na pol uraden, brez ustreznega državnega protokola, izlet v Izrael, potem ko je bilo ameriškemu državnemu sekretarju Miku Pompeu avgusta lani na Bledu javno izrečeno priznanje, da so ZDA edina država, ki se je zmožna soočiti z novimi oblikami varnostnih groženj. Pompeo je lani decembra v Tel Avivu pri izraelskem predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju odprl Janezu Janši pogled na najnovejše dosežke orožij v kibernetski vojni (popoln nadzor slehernika). Gre za uresničene dolgoletne mokre sanje SDS, kajti zadnji dosežki kibernetskega vojskovanja omogočajo nekontrolirano prisluškovanja in snemanje s kamerami, delovanje centrov za analizo prikritih prisluhov in zasledovanj, kar predstavlja popolno kontrolo tudi nad vsako besedo zapisano v osebnem računalniku. Popolna kontrola nad političnimi nasprotniki pomeni takojšen precizno organiziran odziv na nevarnost, kajti znano je, da ima SDS skoraj dva tisoč tako zvestih in zanesljivih podanikov, ki so se pripravljeni takoj odzvati v popolni opremi vojaške pripravljenosti. Kot je bil v Hitlerjevem štabu Martin Bormann vsemogočni zasebni sekretar velikega vodje se pri nas v podobni vlogi pojavlja Žan Mahnič, ki brez zadrege nadzira in brska po delovanju državnih varnostno obveščevalnih služb, obenem pa s posebnim pooblastilom nadzira še ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.