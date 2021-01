V komisiji so danes najprej spomnili na to, kar so v odzivu na vprašanja v povezavi s financiranjem STA povedali že v ponedeljek: "Na splošno pravila o državnih pomočeh državam članicam omogočajo, da dodelijo pomoč tiskovnim agencijam kot nadomestilo za storitve splošnega gospodarskega pomena."

»Naj bom jasna - evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za ustavitev financiranja tiskovnih agencij po EU. To je jasno,« je nato poudarila govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta.

Na podlagi razpoložljivih informacij so v primeru STA zneski financiranja po njenih besedah v okviru, ki ga določa evropska zakonodaja.

Ta prag je določen pri 15 milijonih evrov na leto, piše v delovnem dokumentu komisije, ki opredeljuje navodila za uporabo pravil EU o državni pomoči, javnih naročilih in notranjem trgu za storitve splošnega gospodarskega pomena.

Poleg tega Slovenija ni navedla, da kateri koli drugi pogoj, opredeljen v pravilih o državnih pomočeh za nadomestilo za storitve splošnega gospodarskega pomena, ne bi bil izpolnjen.

»Zato se zdi, da je pomoč mogoče dodeliti brez potrebe po predhodni notifikaciji komisiji in odobritvi komisije,« je še dejala govorka komisije.

V komisiji so tako danes potrdili neuradne informacije, pridobljene v ponedeljek, da bi po prvih analizah nadomestilo STA lahko izpolnilo pogoje za dodelitev nadomestila brez predhodne notifikacije komisiji in odobritve komisije.