O skupini NiceLabel

Mednarodna skupina NiceLabel (krovno podjetje Euro Plus, ustanovljeno leta 1993) je vodilni globalni ponudnik programskih rešitev za oblikovanje etiket in sistemov za označevanje, ki podjetjem vseh velikosti pomagajo izboljšati kakovost, hitrost in učinkovitost označevanja, hkrati pa znižajo stroške poslovanja. S pomočjo NiceLabelovih sistemov za upravljanje označevanja lahko organizacije opravijo celovito digitalno preobrazbo celotnega procesa označevanja, od oblikovanja in tiskanja etiket do upravljanja označevanja. Rezultat je vitkejše, bolj agilno poslovanje, ki podjetjem omogoča hitrejše odzivanje na spreminjajoče se razmere in zahteve na trgu, hitrejšo predstavitev novih izdelkov na trgu in večjo konkurenčnost v lastni panogi. S sedeža podjetja v Sloveniji in prek hčerinskih podjetij v Nemčiji, ZDA, Singapurju in na Kitajskem NiceLabel nudi napredne rešitve in podporo poslovnim partnerjem in končnim uporabnikom po vsem svetu.