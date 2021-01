Kot je povedal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, na območju Kranjske Gore opažajo nenavadno polne namestitve in veliko število ljudi, ki niso domačini. »To kaže na sistemsko nedorečenost predpisov glede oddajanja nepremičnin, ki omogočajo iznajdljivost s poslovnimi najemi in začasnimi prijavami, ki jih ni mogoče sankcionirati,« je dejal.

Na turističnih območjih tako opažajo izigravanje namena dopustnosti bivanja v različnih namestitvenih objektih, ki se sicer običajno oddajajo v turistične namene. »Dejstvo je, da v tem času vsi dobro vemo, kaj je priporočljivo in kaj ne. Vemo, da se je treba izogibati stikov in držati distanco. Vsako tovrstno izigravanje zato ne pripomore k izboljšanju epidemiološke slike in tega bi se moral vsak posameznik zavedati,« je izpostavil Jarkovič.

Pojasnil je, da se njihovi inšpektorji in redarji odzivajo na prijave glede kršitve različnih predpisov ter pri obravnavi prekrškov preverjajo tudi okoliščine upravičenosti prisotnosti v posamezni občini. »Pri tem se je pokazalo, da je dokazovanje pri določenih prekrških in nepravilnostih predpisov v času razglašene epidemije izjemno oteženo ali praktično nemogoče,« je opozoril.

Kot je povedal, vlada z zadnjim odlokom nastanitvenih obratov ni omenila, niti ni posebej regulirala te dejavnosti. Pristojno ministrstvo pa je izdalo kratko pojasnilo, da so najemi možni za poslovne razloge. Ti pa so praktično nedefinirani, zato je njihovo upravičenost izjemno težko preverjati, je razložil Jarkovič.

100-odstotno povečanje prebivalstva

Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je dejal, da je v zadnjem času res veliko govora o povečanem številu začasnih prebivalcev občine. Domačini se soočajo s 100-odstotnim povečanjem prebivalstva. To jim prinaša kar nekaj nevšečnosti, kot so denimo dolge čakalne vrste pred trgovino ali lekarno, kjer je zaradi epidemioloških ukrepov število kupcev omejeno.

Kot je pojasnil Veber, sobodajalci in tisti, ki prihajajo v Kranjsko Goro, dejansko to delajo legitimno. Ker sobodajalci ne morejo izvajati turistične dejavnosti, so namreč izkoristili zakonsko podlago, ki omogoča poslovni najem.

»Na to nimamo nobenih pripomb, nas pa motijo sprejeti ukrepi, ki so pripeljali do teh razmer in ne pripomorejo k temu, da bi se epidemiološka slika kaj izboljšala,« je izpostavil Veber. »Mi smo odvisni od turizma in polagamo vse upe v to, da se držimo ukrepov in da čim prej zajezimo ta val. Zdi se mi, da na tak način tega ne bomo dosegli,« je dejal.

V zvezi z dovoljeno oddajo sob oziroma nastavitev poslovnih gostom je spomnil tudi na čas svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ko so v Kranjski Gori decembra lani gostili vrsto športnikov in spremljevalnega osebja. »Zadevo smo izpeljali z odliko, brez večjega števila okužb. Torej namestitveni obrati lahko zagotavljajo varno nastanitev za obiskovalce. Zato se sprašujemo, zakaj možnost najema ni omogočena tudi fizičnim osebam. Ne vidimo razlike med poslovnim gostom in fizično osebo,« je dejal Veber.