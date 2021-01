In kakšen vpliv ima Čeferin na aktualno slovensko politiko? »V aktualno politično dogajanje se težko spustim. Gre za lokalno politično tekmo, za katero nimam ne časa ne volje. Sicer me veseli, da ti, ki me ne marajo ali pa se me bojijo, mislijo, da sem pri tem nek velik akter. V resnici pa nimam dovolj informacij o vsem tem, kdo se s kom pogovarja. Govorice mi pripisujejo, da sem se menda pogovarjal s poslanci stranke SMC, pri čemer nikogar od njih še nisem videl in ne poznam. Menda se pogovarjam tudi s Šarčevim svetovalcem za varnost Damirjem Črnčecem, ki sem ga v življenju enkrat videl pred desetimi leti na nekem predavanju… Tako, da se očitno vključujem na neki nadnaravni ravni. Je pa zanimivo videti, kako strah jih je. Pri teh ljudeh sem vseeno pričakoval malo več trdnosti, mislil sem, da so bolj pogumni. Pa niso. Predvsem so nebogljeni in so se v izrednih razmerah, v katerih naj bi po prepričanju nekaterih funkcionirali dobro, popolnoma zgubili.«

Kaj pa Karl Erjavec, bi bil lahko dober predsednik vlade? Čeferin je za Nedeljski dnevnik povedal, da Erjavca ne pozna dobro, a je nedvomno zelo izkušen politik. Predvsem pa: »Ne deluje kot človek, ki bi sovražil drugače misleče in katerega cilj bi bil razdvojiti Slovence. Mislim, da govori nekaj tujih jezikov, kar je na mednarodnem parketu zelo pomembno.«

Čeferin je skeptičen do aktualne slovenske politike in pravi, da je pri nas postalo sramotno, če si uspešen: »Moraš biti neuspešen, ubogljiv in moraš imet tviter.« A je po drugi strani prepričan, da velika večina ljudi ni takšnih. »Negativci so glasni, a so v manjšini. Pozitivni ljudje niso agresivni, ne zmerjajo, žalijo in ponižujejo, ne pišejo anonimnih pisem in sovražnih komentarjev na spletu.« Zato se včasih zdi, da jih ni. Čeferin, ki imena in priimka predsednika aktualne slovenske vlade ne omenja, je prepričan, da gre pri Janši za nevarnega človeka in nevarno ekipo: »Ti ljudje so v stiski in bi se mi smilili, če ne bi bili zaradi svojega formalnega vpliva nevarni.« Kakšna so še druga stališča Aleksandra Čeferina o politiki, družbi in nogometu, jutri v Nedeljskem dnevniku.