Po Sloveniji so bile po nižinah jutranje temperature od minus šest do minus 12 stopinj. Tam, kjer je nekoliko več snega, v alpskih dolinah, na mraziščih Notranjske in ponekod na Primorskem pa je bilo še bistveno hladneje.

Tako so bile ob 7. uri poleg omenjenega Babnega Polja najnižje temperature zraka izmerjene še v Novi vasi na Blokah in Zadlogu, in sicer minus 18 stopinj Celzija, v Ratečah in Iskrbi pri Kočevju minus 17, v Zgornji Radovni in na Jezerskem so izmerili minus 16, v Gornjem Gradu minus 14, v Lescah in Kočevju pa minus 13 stopinj Celzija.

Ob 8. uri so na brniškem letališču izmerili minus 13 stopinj, enako v Slovenj Gradcu, v Črnomlju minus deset, v Novem mestu in na mariborskem letališču minus osem, v Ljubljani, Murski Soboti in Biljah pri Novi Gorici pa je bilo ob 8. uri minus šest stopinj Celzija.

»Za tako hladne noči potrebujemo jasnino, suho in hladno zračno maso in seveda tudi snežno odejo. Danes se je vse skupaj kar poklopilo,« je za STA dogajanje opisal dežurni prognostik na agenciji za okolje Blaž Šter. Ob tem je dodal, da pa bi bilo še za nekaj stopinj hladneje, če bi bila noč bolj mirna. Vztrajal je namreč severni in severovzhodni veter, ki pa se umirja, tako da se je ponekod temperatura še znižala.

Prihodnje dni bo prav tako mrzlo vreme, a ne tako hladno kot danes. Danes se bo nekoliko pooblačilo, v sredo in četrtek pa bo po napovedih precej sončno. V četrtek bo sicer Slovenijo zjutraj dosegla vremenska motnja, nekaj malega bo padavin, v glavnem bodo snežne plohe, čez dan pa bo nato sončno in hkrati vetrovno, saj bo pihal okrepljen severni veter.

V noči na petek bo veter slabel, tako da se v petek znova obeta mrzlo jutro, temperature bodo ponekod podobne kot danes. Tudi v soboto bo še hladno, v nedeljo pa kaže na pooblačitev, tako da jutro ne bo več tako mrzlo, je še napovedal Šter.