Potem ko predsednik Črne gore Milo Đukanović konec decembra ni hotel podpisal zakonov, ki so prišli izpod peresa nove vlade, zdaj noče podpisati njenega akta o odpoklicu sedmih veleposlanikov. Tako je v vse ostrejšem konfliktu s koalicijo, ki je nastala pred dobrim mesecem dni iz prosrbskih strank ob podpori majhne liberalne koalicije. Premier Zdravko Krivokapić trdi, da veleposlaniki v ZDA, Nemčiji, Srbiji, BiH, Italiji, Vatikanu in na Kitajskem, ki jih hoče takoj zamenjati, niso delali v interesu črnogorske države, ampak v interesu Đukanovićeve Demokratske stranke socialistov (DPS). Đukanović mu odgovarja, da za to nima dokazov.

Gre za pat pozicijo, ki lahko traja zelo dolgo, saj ustava ne predvideva, kako rešiti spor med vlado in predsednikom države. Nova vladna večina, ki ima v skupščini 41 od 81 poslancev, od Đukanovića zahteva, naj upošteva rezultate avgustovskih parlamentarnih volitev, na katerih je njegova DPS sicer zmagala, a po treh desetletjih vseeno izgubila oblast (prav te dni mineva 32 let od puča protibirokratske revolucije, s katerim je tedaj 26-letni Đukanović prišel na oblast). Đukanovićevi pristaši in tisti, ki se bojijo srbizacije države, pa menijo, da se mora vlada v primeru kohabitacije, s katero Črna gora nima izkušenj, dogovarjati s predsednikom države.