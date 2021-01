Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo jutri nadaljeval v Flachauu, kjer bo tradicionalen ženski večerni slalom, najprestižnejša preizkušnja v tej disciplini. Teren na progi Hermanna Maierja je specifičen, saj morajo alpske smučarke najti pravi ritem na dokaj enakovredni strmini, ki ne sodi med najbolj strme v svetovnem pokalu. Če se tekmovalke pri ritmu uštejejo, si do vodilnih naberejo visoko razliko, zato se je v preteklosti večkrat zgodilo, da so za uvrstitev na drugo progo zadoščali neobičajno visoki zaostanki.

Dosedanje štiri preizkušnje sezone so pokazale izrazito premoč četverice. Kar 350 točk je zbrala Petra Vlhova, ki prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala in je po videnem v tej sezoni prva favoritka za osvojitev velikega kristalnega globusa. Opozoriti pa velja, da se po Flachauu sezona prevesi v drugo polovico, v kateri se lahko karte tudi obrnejo. To smo Slovenci najbolj občutili v sezoni 2014/15, ko je imela Tina Maze po slalomu v Flachauu debelih 380 točk prednosti pred Anno Fenninger, a jo je Avstrijka do konca sezone v izjemnem finalu v Meribelu prehitela.

Najboljša slalomistka vseh časov Mikaela Shiffrin v slalomskem seštevku zaseda zanjo skromno četrto mesto. Pred njo sta Michelle Gisin in Katharina Liensberger. Švicarka in Avstrijka sta v tej sezoni pokazali velik slalomski napredek in dokazali, da lahko premagata tudi slovito Slovakinjo in Američanko, zato so se ženske slalomske preizkušnje iz dvoboja prevesile v četveroboj.

Čas hitro teče tudi slovenskim alpskim smučarkam, tako da bo 27-letna Ana Bucik jutri že devetič v karieri nastopila na slalomu v Flachauu. Daleč najboljša je bila pred štirimi leti na enajstem mestu, ko se ji je uvrstitev med najboljšo deseterico izmuznila za pet stotink. Med dobitnice točk se je uvrstila še štirikrat, vselej na mesta med 18. in 22.

Zanimivo je, da je Primorka doslej dvakrat v Flachauu izboljšala svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Poleg leta 2017 še pred sedmimi leti z 21. mestom. Če bo želela Ana Bucik svojo najboljšo uvrstitev na avstrijskem Solnograškem izboljšati še tretjič, bo morala biti uvrščena višje od sedmega mesta. Takšne uvrstitve po doslej videnem od Novogoričanke ne gre pričakovati, saj na zadnjih dveh preizkušnjah ni osvojila nobene točke svetovnega pokala. Na Semmeringu se ni uvrstila med najboljšo trideseterico, v Zagrebu pa je odstopila na prvi progi. Kljub temu po štirih preizkušnjah v slalomskem seštevku zaseda 23. mesto, ki bi jo popeljalo v finale svetovnega pokala, ki bo to sezono konec marca v Lenzerheideju.