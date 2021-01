Kdo bi pomislil, da se bo Washingtonu kdaj zgodil Beograd ali Erevan, kjer so v minulem letu demonstranti prav tako vdrli v skupščino. Zvezda ameriškega dogajanja je Jake Angeli, tip, ki je ameriško skupščino napadel torzično gol, z nekaj kožuhovine in bizonovimi rogovi na glavi, še najbližje liku indijanskega vrača. Je del spletno realne združbe QAnon, znane po ustvarjanju, povezovanju in razvijanju zarotniških teorij. Donald Trump jih sicer razume predvsem kot fante, ki imajo radi domovino, oni pa Trumpa, kot pravi Angeli sam, kot žvižgača v svetu tajne svetovne politike. Kot dobrega policista, ki je prišel naredit red, razkrinkovalca zla in tako naprej.

Sumi pedofilije QAnon je povezana skupina ljudi, ki so leta 2016, v času predvolilne dirke med Trumpom in Hillary Clinton, o njej in članih njene posadke skovali in razpečevali teorijo, da trgujejo z otroki. In da to počnejo v njenem štabu. Leta 2016 je Wikileaks objavil zasebno elektronsko korespondenco Johna Podeste, glavnega svetovalca in operativca tako Clintona kot Obame, prav tako pa tudi šefa volilne kampanje Hillary Clinton. Razvil se je Pizzagate. Teoretiki zarote so razvili teorijo, da gre pri sporočilih, ki so pretežno zadevala volilno kampanjo, za kodicifiran jezik, v katerem se državni vrh oziroma vladajoči demokrati dogovarjajo za pedofilske zabave v washingtonski piceriji Ping-pong. Ki je sicer res shajališče za starše z otroki oziroma lokal, v katerem lahko, medtem ko čakaš na pico, igraš namizni tenis. Plaz je sprožila na twitter plasirana lažna novica, da newyorški policisti preiskujejo primere pedofilije v demokratski stranki, sled pa naj bi našli v elektronski pošti Anthonyja Weinerja. Ta je bil demokratski newyorški politik, ki je bil v resnici obsojen zaradi spolnega nadlegovanja. Ker so sočasno na dan prišli prepisi Podestove elektronske pošte, se je začelo povezovati drugo z drugim. V poznejši fazi se je sumu pedofilije pridružilo še sumničenje za satanistične orgije, kar naj bi med drugim dokazovala domnevna podobnost med znakom picerije in satanistično simboliko.