Ta grobi in povedni način jasno kaže, kaj je smisel vladajoče pozicije za stranko SDS. To je bilo sicer napovedano že zdavnaj, že v času Demosa. Največja vladna stranka želi spremeniti celotno slovensko družbeno strukturo in jo zamakniti v desno. Nekoč so govorili o ustvarjanju druge republike, zdaj še o tem ne govorijo več. Kar nastaja, ni niti druga republika. Spreminjajo vse temeljne družbene odnose, spreminjajo tudi vse temeljne vrednote, tudi tiste, ki so tradicionalno zakoreninjene v slovenskem narodu. SDS je avtoritarna stranka. Politiko, ki jo vodi, bi lahko označil tudi strožje. V načinih delovanja koalicijskih partnerjev ter posegih v celotni slovenski politični in družbeni prostor je v resnici že fašistoidna. Mladina