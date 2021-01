Sodnik o Janši ne sme slabo misliti?

No, kot lahko preberemo v članku »Sodnica zaradi kritike Janše izgubila vodenje oddelka« (Dnevnik, 11. januarja), sodnica Urška Klakočar Zupančič o Janši ne le slabo misli, ampak je o tem tudi spregovorila, vendar v zaprtem zasebnem krogu (v javnosti nedostopnem krogu prijateljev na facebooku). S tem je nastalo zanimivo (in pomembno) pravno vprašanje, ali sodnik to sme ali ne. Zame dileme sicer ni: zakaj pa ne bi smel? Saj bi lahko to svoje mnenje povedal tudi le svojemu najbližjemu, pa bi ga tudi ta lahko (saj vemo, kaj vse se dogaja) izdal in to sporočil Janševim podpornikom. Ti pa bi potem zahtevali sankcije zoper takega sodnika – in bi do njih tudi prišlo, tako kot v tem primeru? Smo res izgubili že vsak občutek za pravo (zdravo, razumno) mero in za pravičnost?