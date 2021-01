»Dolgo smo čakali ta pločnik in zelo smo ga veseli,« novo pridobitev – pločnik v Jelenčevi ulici –, za katero je poskrbela MO Kranj, pozdravlja predsednik kranjske krajevne skupnosti Primskovo Matevž Ribnikar. »Gre za pomembno pridobitev, ki bo močno povečala varnost otrok na poti v šolo,« opozarja. Otroci, katerih starši so bili med prvimi, ki so opozarjali na potrebo po pločniku, so že zdavnaj odrasli, saj prizadevanja segajo več deset let v preteklost. A vztrajna opozarjanja na nevarnosti, ki so jih ves čas občini navajali posamezniki, krajevna skupnost in svet staršev podružnične šole Primskovo, ki deluje pod okriljem OŠ Simona Jenka, so se obrestovali.

Spomladi še prehod za pešce in kolesarski pasovi

Sredi novembra je namreč MO Kranj pridobila zemljišče v Jelenčevi ulici, namenjeno gradnji pločnika ob poslovnem centru IBI. Nekaj manj kot 80.000 evrov vreden projekt, pri katerem so zamenjali tudi staro in dotrajano vodovodno napeljavo, so zaključili ravno pred novim letom, so se pohvalili v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca. Kot so zapisali, bodo pločnika veseli ne le šolarji na poti v šolo in nazaj domov, pač pa tudi krajani, ki se bodo odpravili po opravkih v mesto.

V krajevni skupnosti Primskovo so po Ribnikarjevih besedah veseli napredka pri urejanju prometne infrastrukture. Občina jim je v spomladanskih mesecih obljubila še zaris dolgo pričakovanega prehoda za pešce in kolesarskih pasov v Jelenčevi ulici vse do križišča proti osnovni šoli. »Zaradi obnove vodovoda pa bo oskrba s pitno vodo v tem delu mesta še bolj kakovostna in brez morebitnih motenj,« pravijo v kabinetu kranjskega župana. Ta del Kranja je eden bolj obremenjenih delov mesta, tudi zaradi delovanj več trgovskih centrov v bližini.