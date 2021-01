Anglež Jason Hartley se je v Slovenijo, kot sam pravi, zaljubil že leta 2003, ko jo je obiskal za kratek čas. Vrnil se je leta 2015 in nekaj mesecev tudi živel tukaj, a se takrat ni izšlo, da bi ostal dlje. Konec leta 2019 se je ponovno vrnil, vendar so ga januarja naslednje leto obveznosti čakale v Združenem kraljestvu. »Zaradi epidemije se lani spomladi nisem mogel vrniti v Ljubljano, zdaj se ne morem vrniti v Anglijo in zato ostajam v Sloveniji,« razloži svojo precej nenavadno situacijo.

Ves čas bivanja v Sloveniji pa je posvetil prav svoji veliki strasti. To so mali kmetje in proizvajalci hrane, ki jih je imel privilegij spoznati po vsej Sloveniji. »Lahko bi rekel, da se je strast do hrane in lokalnih proizvodov rodila v mojem prejšnjem življenju, ko sem 15 let živel v Amsterdamu in sem iz marketinškega stratega postal kuhar. Zdaj imam s svojim podjetju Cultisan ambiciozno nalogo ustvariti novo, pravičnejše in okusnejše svetovno podjetje s prehrano, tako da najboljše kmete in proizvajalce na različne načine povežemo s potrošniki,« razloži sogovornik. S svojo platformo želi narediti lokalno predelano kakovostno hrano dostopno po vsem svetu. »Nekakšna tržnica prek aplikacije.« Aplikacija je že na voljo v Sloveniji in Veliki Britaniji, virtualna tržnica z izdelki iz vse Evrope pa bo na voljo marca.