Otroci, ki so se po decembrskih praznikih odpravili v nujno varstvo v enoto Šlik Šlak vrtca Pedenjped, ki ima prostore v stavbi osnovne šole (OŠ) Nove Fužine, so novo leto začeli v prenovljenih prostorih. Delavci so namreč končali temeljito prenovo stavbe, v sklopu katere so izboljšali statično in požarno varnost objekta, z novim nadstropjem pa zagotovili tudi boljše pogoje za sobivanje osnovnošolcev in otrok v vrtcu.

Osnovno šolo na Preglovem trgu so zgradili leta 1987, dobra tri desetletja pozneje pa so bili prostori precej dotrajani, na šoli so se že nekaj časa soočali tudi s prostorsko stisko. Z dodatnim nadstropjem so tako na OŠ Nove Fužine pridobili okoli 1300 kvadratnih metrov novih površin, ob tem pa so izboljšali dostope za gibalno ovirane, prenovili jedilnico, garderobe, kopalnice in sanitarije za telovadnico ter uredili zunanje površine s tlakovanjem in ozelenitvijo. Hkrati je prenova obsegala dodatno toplotno izolacijo ter prenovo toplotne postaje in sistema za prezračevanje telovadnice.