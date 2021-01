Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je tudi opozoril, da omenjeno prvo cepljenje še ne predstavlja popolne zaščite oz. da po podatkih zdravstva zagotavlja le 50- do 70-odstotno zaščito.

Ocenil je, da zato še ni nastopil čas za sproščanje ukrepov in dodal, da so sicer v prvem krogu cepljenja v domovih za starejše porabili nekaj več kot 12.000 odmerkov cepiva. Do cepiva so bili prvi upravičeni stanovalci domov za starejše, cepili pa so skoraj vse stanovalce, ki še niso zboleli ali preboleli te bolezni, je zagotovil.

Glede cepljenja zaposlenih v domovih za starejše je ocenil, da je zanimanje nekaj nižje, kot bi želeli in kot bi bilo po mnenju zdravstva dobro. Pristojni se trudijo promovirati cepljenje in pokazati njegovo pozitivno stran, »ki je garant, da bi lahko v doglednem času oz. po drugem cepljenju prešli nazaj na normalno življenje«, je poudaril.