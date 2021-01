Že konec tedna so se pojavile prve informacije o odpovedi tekme, saj se je zdravstvena slika v Wengnu in okolici v povezavi s pandemijo v zadnjih dneh še poslabšala. Dodatne skrbi je povzročalo dejstvo, da so praznike na tem območju praznovali tudi gostje iz Velike Britanije, zato je obstajal strah o prenosu novega tipa koronavirusa, ki je hitreje prenosljiv.

Novica čudi predvsem zato, ker so še v nedeljo na švicarski zvezi potrdili izvedbo že 91. dirke v Wengnu, a brez občinstva. Tekmovanja so še v nedeljo potrdile tudi pristojne zdravstvene ustanove v kantonu Bern in predstavniki Mednarodne smučarske zveze. Danes so sledili novi sestanki in pogovori, po katerih je bila prireditev odpovedana.