Testiranje bodo izvajali na GR v dvorani A na Dunajski 18, za spremembo lokacije pa so se odločili zaradi lažje dostopnosti in večjega prostora, ki ga potrebujejo ob večjem povpraševanju. Testiranje bo od srede do nadaljnjega potekalo od ponedeljka do petka od 11. do 15. ure, s sprejemom do 13.30, so navedli v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana.

Proti covidu-19 pa bodo najprej cepili izključno tiste, ki sodijo v prednostno skupino za cepljenje, ki so se prijavili pri osebnem zdravniku in jih je ta tudi pozval na cepljenje, so poudarili v ZD Ljubljana.

Z Mestne občine Kranj pa so sporočili, da bodo v četrtek v Kranju začeli cepljenje občanov, starejših od 80 let. Potekalo bo v dopoldanskem času v avli Mestne občine Kranj, zato bodo množično testiranje s hitrimi testi takrat izvajali v stari lekarni v Cerkljah. Na cepljenje se je možno prijaviti na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj prek obrazca, tistim, ki se prek spleta ne morejo prijaviti, pa je na voljo telefonska številka 040 807 672 vsak delovni dan med 8. in 13. uro.